Geen Haller en Antony bij Ajax, Brobbey in de basis • Heracles laat naast Sparta

Goedemorgen voetballiefhebbers! Vandaag staan er vijf wedstrijden op het programma in de eredivisie. Het meest aansprekende affiche is AZ tegen PSV. Vanavond komt koploper Ajax ook nog in actie, thuis tegen ADO Den Haag. Alle ontwikkelingen op de velden zijn in dit blog te volgen. Ook werpen we af en toe een blik op het buitenland.