Toekomst Depay nog ongewis, maar hij is voor Barcelona een verstandige optie

Memphis Depay blij na weer een treffer voor Lyon - AFP

Waar ligt de toekomst van Memphis Depay? De aanvaller van Olympique Lyonnais heeft komende zomer door zijn transfervrije status de clubs voor het uitkiezen. Barcelona is zijn droomclub, maar die route is nog allerminst zeker. De Catalaanse club heeft inmiddels in Joan Laporta een voorzitter die zijn steun heeft uitgesproken voor trainer Ronald Koeman, maar er moet ook nog een technisch directeur worden aangewezen. Het is in ieder geval geen geheim dat Koeman de Oranje-aanvaller graag ziet komen. Depay was afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Catalonië, maar de deal ging niet door door de precaire financiële middelen van de club. "Wij willen graag, Memphis wil graag", zei Koeman nog in oktober. Bekijk hieronder het interview met Ronald Koeman uit oktober 2020 waarin hij zijn wens uit om Memphis Depay naar Barcelona te halen:

Koeman legt uit waarom Barcelona Depay (nog) niet kan halen - NOS

Om het contact warm te houden belde Koeman, volgens het Catalaanse Esporte 3, deze week nog met het management van Depay. De boodschap van de coach was kraakhelder: teken nergens, als ik hier trainer blijf, ga ik er alles aan doen om jou naar Barcelona te halen. Het bericht kwam naar buiten nadat Olympique Lyonnais-voorzitter Jean-Michel Aulas eerder deze week juist nog had verteld over zijn vurige verlangen om Depay langer bij de Franse club te houden. "Het is een droom als hij ons aanbod accepteert. Ons bod blijft in ieder geval tot en met het einde van het seizoen staan." Leider Depay is dit seizoen de onbetwiste leider van Lyon in de titelstrijd. De aanvoerder is met veertien competitiegoals niet alleen clubtopscorer (alleen Kylian Mbappé maakte met achttien stuks tot nu toe meer goals in de Ligue 1), maar verzorgde ook negen assists. Een landstitel als aanvoerder van Olympique Lyonnais. Dat klinkt als een mooi afscheid op zich.

Memphis Depay (boven) viert met Tino Kadewere diens treffer tijdens Lyon-Nantes op 23 december 2020 - Pro Shots

Zelf houdt Depay wijselijk de kaken stijf op elkaar. Vrijdag kreeg hij op de persconferentie in aanloop naar de competitietopper tegen Paris Saint-Germain (zondag om 21.00 uur) opnieuw vragen over zijn toekomst, maar de aanvaller ontweek ze. "Ik wil me concentreren op deze wedstrijd en niet op de toekomst. Ik vraag me dus ook niet af of dit mijn laatste wedstrijd is (tegen Paris Saint-Germain, red.)", luidde het antwoord van Depay.

Tussenstand Ligue 1 per 19 maart - NOS