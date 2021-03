James valt geblesseerd uit bij Lakers en is zeker zes weken uitgeschakeld

Basketballer LeBron James heeft in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks zaterdagavond een enkelblessure opgelopen. De 36-jarige sterspeler van Los Angeles Lakers is naar verwachting zes weken uitgeschakeld en mogelijk nog veel langer.

James blesseerde zich in het tweede kwart van de wedstrijd in een gevecht om de bal met Solomon Hill van de Hawks. Hij lag enige tijd op de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Hij probeerde nog even de pijn te verbijten en maakte zelfs nog een driepunter, maar moest uiteindelijk toch het veld verlaten. Onderweg naar de kleedkamers sloeg James uit frustratie tegen een stoel.

Dankzij die driepunter kwam James nog wel uit op tien punten, waardoor hij zijn reeks van duels waarin hij in de dubbele punten eindigde, uitbreidde tot 1.036.

Lang uit de roulatie

James miste dit seizoen pas één wedstrijd, vanwege een kwetsuur aan zijn linkerenkel. De blessure die hij tegen Atlanta Hawks opliep aan zijn andere enkel is echter ernstiger, waardoor hij de komende weken dus noodgedwongen aan de kant zit.

"Niets ergert en bedroeft me meer dan er niet kunnen zijn voor mijn ploeggenoten. Dit doet pijn van binnen", twitterde James.