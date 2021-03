Vandaag Catshuisoverleg, OMT-lid Koopmans wil nog 2 maanden wachten met versoepelen

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans vindt het nu niet verstandig om coronamaatregelen te versoepelen. "Ik denk dat we ons dat niet of nauwelijks kunnen permitteren. We moeten echt nog even geduld hebben", zei Koopmans in NOS Met het Oog op Morgen. "Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie."

Het kabinet praat vandaag over de coronamaatregelen, ook met het OMT. Begin maart was de hoop dat het kabinet aan het eind van de maand de teugels kon laten vieren. Als de besmettingscijfers de goede kant op gingen, konden de terrassen weer open en kon er ook weer fysiek onderwijs worden gegeven op de hbo's en universiteiten.

Maar de afgelopen week liep het aantal besmettingen juist op. Gisteren waren het er meer dan 7500, het hoogste aantal sinds januari. "Ik vind ze te hoog, omdat de voorspellingen laten zien dat het aantal opnames en ook de IC-opnames naar verwachting omhoog gaan", zei Koopmans.

Ze verwacht dat de situatie in mei of juni anders is. "Er komen extra vaccins aan als alles goed gaat. En de GGD's bereiden zich voor om heel massaal te gaan vaccineren. Dat effect ga je meer en meer merken. Naarmate van de oudste leeftijdsgroepen steeds minder mensen risico hebben om zo ziek te worden dat ze opgenomen moeten worden, gaan we dat terugzien. Dat kan nog een maand of twee duren."

Meer waarschuwingen

Collega-viroloog Menno de Jong, eveneens lid van het OMT, is het met Koopmans eens. "Er is een zekerheid: met versoepelingen neemt het aantal infecties toe", zei hij tegen de Amsterdamse zender AT5. Jongeren komen meestal niet in het ziekenhuis terecht, maar De Jong is bang dat jongeren kwetsbare mensen besmetten die nog niet gevaccineerd zijn.

Ook Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vindt versoepelen nu niet verstandig. Het aantal opnames in ziekenhuizen stijgt al drie weken op rij.

"Iedere week gaat het met 10 procent verder omhoog", zei hij gisteren in Nieuwsuur. "De verwachting is dat dat nog verder zal doorzetten. En we houden er rekening mee dat dat door kan stijgen tot wat we begin januari hebben gehad, het hoogtepunt van de tweede golf."

Kabinet nog niet op één lijn

D66-leider en demissionair minister Kaag zei vrijdag dat de avondklok "er heel snel af moet", ook omdat volgende week de zomertijd in gaat.

Koopmans denkt daar anders over. "Er is in de modellen al gekeken naar het effect van de avondklok en andere maatregelen. Daarbij zie je dat als je dat loslaat je echt een flinke toename kan verwachten. Dat boven op de situatie dat we al hoog zitten, dan zou ik het onverstandig vinden."

Ook andere versoepelingen, zoals het openstellen van terrassen raadt ze af. "Het geldt voor elke maatregel waarvan je kan verwachten dat het verdere circulatie [van het virus, red.] oplevert. Dat is vrijwel alles wat je nu kunt bedenken, helaas. Ik als viroloog zeg: laten we het vooral nog even volhouden."

Behoedzaam

Het kabinet zat vrijdag nog niet op een lijn. "We moeten echt heel behoedzaam zijn", zei minister Grapperhaus (CDA) na het horen van de laatste besmettingscijfers. Over het afschaffen van de avondklok zei hij dat de situatie te ernstig is om daar al over te speculeren, de ene of de andere kant op.

Ook zijn collega-minister Van Ark (VVD) was terughoudend. Er lagen vrijdag meer dan 2000 mensen met corona in het ziekenhuis. Ze noemde dat geen florissante uitgangspositie.