Zverev klopt Tsitsipas en wint toernooi Acapulco zonder een set in te leveren

Zverevs weg naar de finale ging, ondanks dat hij geen set had verloren, niet helemaal vlekkeloos. In de halve finale tegen zijn landgenoot Dominik Köpfer werd de Duitser namelijk opgeschrikt door een aardbeving. Aan het begin van de tweede set voelden de tennissers en het publiek trillingen, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter.

Tsitsipas pakte in de eindstrijd snel een break voorsprong en had drie breekpunten om op 5-1 te komen. Toch ging de eerste set naar de Duitser, die vijf games op rij won.

De Griekse nummer een van de plaatsingslijst had vijf van de vorige zes ontmoetingen met Zverev gewonnen. De 23-jarige Zverev speelde echter een ijzersterk toernooi in Mexico en had nog geen set verloren tot de finale.

Alexander Zverev heeft het toernooi van Acapulco op zijn naam geschreven. De als tweede geplaatste Duitser was in de finale met 6-4, 7-6 (3) te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

De tennissers zelf merkten er echter weinig van, werd na afloop duidelijk. Zverev: "Je zag de verlichting op de baan trillen, het publiek voelde het waarschijnlijk meer dan wij. Wij renden op dat moment over de baan, want het spel was bezig gedurende die aardbeving. We hebben er niet veel last van gehad."

Griekspoor strandt in tweede ronde

Tallon Griekspoor slaagde er in Mexico niet in de kwartfinales te bereiken. De 24-jarige Nederlander ging in de tweede ronde in een spannende driesetter onderuit tegen de Noor Casper Ruud.