Meer trainers dan zeges, dieprode cijfers: ADO struikelt naar einde Wang-tijdperk

Daar gaan we weer, moeten ADO-fans gedacht hebben toen het nieuws naar buiten kwam dat de club acute financiële problemen heeft. Alweer. En dat die wederom veroorzaakt werden doordat de Chinese eigenaars de geldkraan hebben dichtgedraaid. Maar er gloort hoop aan de horizon. Eigenaar United Vansen is bereid de aandelen van de hand te doen. "Directeur Mo Hamdi zei dat er een nieuwe eigenaar zou komen en we ons geen zorgen hoefden te maken over ons salaris", aldus spits Michiel Kramer vrijdag. Daarmee lijkt eindelijk een einde te komen aan een Haags-Chinees huwelijk waarvoor het predicaat 'liefdeloos' een understatement is.

De afgelopen 7 jaar stapelden de problemen zich op. Tussen Den Haag en Peking zit zo veel ruis op de lijn dat de vraag zich opdringt welke derderangs telefoonprovider beide partijen gebruiken. Direct raak Het gedoe begint al snel na de overname in 2014. De 8 miljoen euro die met de aandelenoverdracht gemoeid is laat op zich wachten, in een periode dat de club zich graag wil versterken op de transfermarkt. Een maand verstrijkt. En nog één. En nog één. Ruim een half jaar na de aankondiging van de overname komt United Vansen met het geld over de brug. Maanden later dan beloofd.

Quote Er zijn koeien met gouden horens beloofd, maar voorlopig hebben we diepe narigheid in de club. We weten simpelweg niet wat die Chinees met ADO wil. ADO-adviseur en -fan John van Zweden

"Eigenlijk hoor je al vanaf dat moment dat iedere betalingstermijn niet wordt gehaald", aldus Jim van der Deijl, de sportverslaggever van Omroep West die het nieuws over de nieuwste financiële problemen als eerste bracht. Wang Hui, eigenaar van United Vansen, spreekt bij zijn presentatie over de Champions League en het aanvallen van de Nederlandse top. Luchtkastelen, blijkt al snel. "Ik ken geen club die zo met de gebakken peren heeft gezeten als ADO", stelt John van Zweden, naast een leven lang supporter ook adviseur van de eredivisieclub.

"Het is al vanaf de eerste dag zo, er zijn koeien met gouden horens beloofd. Maar voorlopig hebben we diepe narigheid in de club. We weten simpelweg niet wat die Chinees met ADO wil. Ik kan hem ook niet peilen." Bodemloze put Het gesteggel over geld houdt aan. Eind 2016 moet er zelfs een rechter aan te pas komen. ADO wint en Wang maakt het geld over. Van der Deijl: "Iedere keer vraag je je af: wat is nou de bedoeling met ADO Den Haag?" Van Zweden is ten tijde van de overname tegen "het idee van Chinees geld in ADO", maar heeft inmiddels ook te doen met Wang. "Hij heeft er 20 miljoen in gestopt, dat is ook vervelend voor die kerel want dat heeft hij in een bodemloze put gegooid."

Wat heet, ADO Den Haag schrijft ieder jaar rode cijfers. Vorig seizoen werd een verlies van 2,7 miljoen euro geleden, voor het huidige boekjaar is een negatief resultaat van 4,25 miljoen gebudgetteerd. Waarbij van een scenario werd uitgegaan waarin per 1 januari het stadion weer vol zou zitten... Meer trainers dan zeges De Champions League-hymne heeft in Den Haag nooit geklonken, het gehuil van het degradatiespook des te meer. Momenteel staat ADO voorlaatste. Net als vorig seizoen, toen de club het geluk had dat niemand degradeerde. Dit jaar levert plek zeventien wél een enkeltje eerste divisie op. Illustratief voor dit ADO: de afgelopen veertien maanden had de club meer hoofdtrainers voor de groep dan er overwinningen behaald werden. Drie om twee; Alan Pardew, Aleksandar Rankovic en Ruud Brood versus (uit)zeges op RKC en VVV. Van de laatste elf eredivisiewedstrijden werd er niet één gewonnen. Creatief boekhouden Maar de sportieve problemen zijn volgens Van der Deijl "nu niet zo heel erg van belang." Veel nijpender is het liquiditeitsprobleem. "De lopende betalingen komen in gevaar omdat de Chinese eigenaar niet betaalt."

Quote Als Wang iedere keer moet verkopen dat hij geen winst maakt, geen progressie boekt, dat de club Europa niet in gaat; dan houdt het een keer op. Jim van der Deijl, Omroep West

"ADO heeft dat lang stil weten te houden en op creatieve wijze opgelost, maar daarmee vooral het probleem voor zich uit geschoven. Voor deze maand kunnen alle salarissen betaald worden, maar de vraag is dat tot het einde van het seizoen ook kan." Faillissement? Nee Voor een faillissement hoeven de fans desondanks niet te vrezen, denkt Van der Deijl. "Als ADO degradeert zullen de aandelen minder waard worden en dan zijn er binnen de Haagse gemeenschap altijd mensen die ADO willen oprapen."

Ook Van Zweden, die er overigens nog altijd vanuit gaat dat ADO zich in de eredivisie handhaaft, gelooft er "geen moer" van dat de club op de fles gaat. "Kijk, dat hebben ze in Veendam en Haarlem ook gedacht. Maar er zijn in Den Haag altijd mensen die opstaan." Van Zweden vermoedt dat Wang spijt heeft dat hij ADO ooit gekocht heeft. Dat de Chinese eigenaar serieus bezig is met een verkoop van zijn aandelen lijkt dat gevoel te onderschrijven. Genoeg is genoeg Van der Deijl: "Ik heb me laten vertellen dat boven United Vansen een groot mediaconcern zit van de neef van Wang. Die is echt heel vermogend, dus geld is in theorie het probleem niet. Maar als hij iedere keer moet verkopen dat hij geen winst maakt, geen progressie boekt, dat de club Europa niet in gaat; dan houdt het een keer op." "Ik denk dat dat moment nu is aangebroken. Ze hebben gezien dat het niet rendabel is en misschien wel besloten: er gaat geen euro meer heen."