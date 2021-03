Noord-Korea en Maleisië op ramkoers om uitlevering: 'Supergrote vijandelijke daad'

Noord-Korea heeft zijn ambassade in Maleisië gesloten en al zijn diplomaten naar huis gehaald. De twee landen zijn in een diplomatieke rel beland door de uitlevering van een Noord-Koreaan aan de VS.

Pyonyang verbrak afgelopen week alle diplomatieke banden met Maleisië. De regering in Kuala Lumpur gaf daarop de Noord-Koreaanse diplomaten 48 uur het land te verlaten.

Vandaag werd de Noord-Koreaanse vlag gestreken bij de ambassade en het naambordje ervan losgeschroefd. Daarna vertrokken twee bussen met personeel en hun familie naar de luchthaven.

'Supergrote vijandelijke daad'

Maleisië leverde afgelopen week een Noord-Koreaanse staatsburger die al jaren in het land woonde uit aan de VS. Hij was in 2019 opgepakt omdat hij het internationaal handelsembargo tegen het regime zou hebben geschonden door luxegoederen aan zijn geboorteland te leveren.

Noord-Korea noemt de beschuldigingen "absurde verzinsels" en bezweert dat de VS er een prijs voor zal betalen. Het beticht Maleisië van een "supergrote vijandelijke daad" en spreekt van een "samenzwering tussen de vijandelijke VS en het slaafse Maleisië, bedoeld om ons land te isoleren en versmoren".

Vermoorde halfbroer

Maleisië benadrukt dat een onafhankelijk rechter de uitlevering heeft goedgekeurd en noemt de Noord-Koreaanse reactie "vijandelijk en niet-constructief". Omdat het land al sinds 2017 diplomatiek overhoop ligt met Noord-Korea, was er geen ambassadepersoneel meer om terug te trekken uit Pyongyang.

In 2017 werd de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur. Omdat het Koreaanse regime daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden, zette Maleisië de diplomatieke betrekkingen op een laag pitje.