Evacuaties in Australische deelstaat na dagen met zware regenval

De autoriteiten van de Australische deelstaat New South Wales hebben evacuatiebevelen uitgevaardigd vanwege zware regenval, stormachtige wind en de ergste overstromingen in tientallen jaren. Reddingswerkers hebben al honderden mensen in veiligheid gebracht.

De evacuatiebevelen gelden onder meer voor het kustgebied in het noordoosten. Deelstaatpremier Gladys Berejiklian verwacht niet dat de situatie daar erger wordt, maar hij kan wel een tijd onveranderd blijven. "Helaas hebben we hier met een situatie te maken die maar eens in de honderd jaar voorkomt."

Sydney

Ook het zuidelijker gelegen Sydney en omgeving zijn getroffen. Op sommige plaatsen viel sinds vrijdag meer dan 300 millimeter regen. "Gisteren hoopten we nog dat het zou gaan om een overstroming die je maar eens in de 20 jaar ziet", zei Berejiklian. "Maar nu lijkt het meer op eentje die slechts een keer in de vijftig jaar voorkomt."

Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en de Warragamba-dam, het belangrijkste waterreservoir van Sydney, is overstroomd. Dat is volgens Australische media voor het eerst sinds 1990.

Sinds gistermiddag stroomt de Warragamba-dam over: