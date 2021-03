Onrust in Miami bij ingaan avondklok • Geen coronacijfers meer op zondag in België

Liefhebbers van Johann Sebastian Bach hoeven het in de aanloop naar Pasen niet te stellen zonder de Mattäus Passion. Het muziekstuk over het lijden en sterven van Jezus Christus, is op tv, radio en, betaald of gratis, online te volgen. Door de coronamaatregelen mag er niet worden opgetreden voor publiek in concertzalen en kerkgebouwen.

Onder meer het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Concertgebouworkest zullen in de week voor Pasen een concert streamen.

De Nederlandse Bachvereniging doet niet mee. Vorig jaar besloten zij al de Matthäus Passion dit jaar niet uit te voeren omdat de vereniging vond dat ze deze door de coronamaatregelen geen recht kon doen.