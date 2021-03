Nederlanders minder fit door lockdown • 'Duitsland verlengt lockdown tot april'

De politie heeft opnieuw ingegrepen op het Museumplein om een demonstratie te beëindigen. Daarbij zette de ME waterkanonnen in. Het Museumplein is nu leeg.

Actiegroep Nederland in Verzet had opgeroepen vandaag opnieuw te demonstreren onder de noemer 'koffie drinken voor vrijheid'. De gemeente had toestemming gegeven voor een demonstratie op het Arenapark, maar demonstranten waren toch naar het Museumplein gekomen.

Net als vandaag was het Museumplein gisteren ook al als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Toen was er een onaangekondigde demonstratie tegen het coronabeleid met ruim duizend mensen. De politie greep toen ook in; er werden 58 mensen aangehouden.

Protest op Museumplein ontbonden, ME zet waterkanonnen in