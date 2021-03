Nederlanders minder fit door lockdown • Buitenlandse zomervakantie voor Britten onzeker

Als gevolg van de lockdown sporten Nederlanders minder en eten ze ongezonder. Dat blijkt uit een onderzoek dat de sportkoepel NOC*NSF heeft laten doen onder 3000 Nederlanders van 5 tot en met 80 jaar.

Vooral kinderen tot en met 12 jaar (49 procent) en jongvolwassenen tot en met 30 jaar (38 procent) sporten minder wanneer zij niet terechtkunnen bij hun club. Deelnemers aan het onderzoek zeggen dat ze moeilijk motivatie kunnen vinden om alleen te gaan sporten.

De coronamaatregelen trekken een zware wissel op de fysieke en mentale gesteldheid van Nederlanders, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. "We hebben onze sportclubs nodig om in beweging te blijven. Op vaste momenten, onder begeleiding van een trainer of coach, samen kunnen sporten; dit zijn voor veel Nederlanders hele belangrijke factoren in hun motivatie om te blijven bewegen."

Van de groep die minder is gaan sporten of helemaal is gestopt, geeft 51 procent aan zich in de verlengde lockdown fysiek minder fit te voelen. Onder jongeren van 19 tot en met 30 jaar ligt dit percentage zelfs nog hoger (61 procent). Daarnaast zegt 1 op de 4 Nederlanders die minder is gaan sporten ook dat ze een stuk ongezonder zijn gaan eten.

NOC*NSF steunde eerder deze week de oproep van 31 binnensportbonden en belangenorganisaties om op korte termijn de sporthallen en gymzalen weer open te stellen. Die zijn nog altijd dicht.