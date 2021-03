Avondklok in Miami Beach • 1000 coronagevallen op Curaçao

In het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré trad gisteravond de gelegenheidsband The Streamers op, met allerlei bekende artiesten als Nick & Simon, Maan, Typhoon en Guus Meeuwis. Het optreden was uiteraard zonder publiek, maar was wel te volgen op een livestream.

En dat gebeurde massaal, zo lijkt het. Geregeld liep de site vast vanwege de drukte en er stonden ook mensen in de digitale wachtrij om een donatie te doen in de 'fooienpot'.