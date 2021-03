GroenLinksers Bouchallikht en Westerveld claimen voorkeurszetel

De 27-jarige Bouchallikht is een klimaatactivist en kwam na de presentatie van de kandidatenlijst van GroenLinks in opspraak omdat ze ook betrokken was bij de islamitische jongerenorganisatie Femyso. Die wordt in verband gebracht met de omstreden Moslimbroederschap. Bouchallikt heeft afstand genomen van het gedachtengoed van de Moslimbroederschap.

Westerveld (39) zit sinds 2017 in de Tweede Kamer. Ook bij de vorige verkiezingen behaalde ze haar zetel met voorkeursstemmen.