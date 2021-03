Politie stuit op 3800 liter lachgas in pand Maastricht

In een pand in Maastricht heeft de politie zo'n 3800 liter lachgas gevonden. Het gas zat in grote flessen, waarvan een deel in een koeling lag. De eigenaar van het pand krijgt een proces-verbaal.

De vondst werd gedaan tijdens een doorzoeking. De politie heeft niet bekendgemaakt wat de aanleiding voor de doorzoeking was.

Lachgas is explosief en zeker bij de opslag van grote hoeveelheden is er een risico op ontploffing. De politie neemt de zaak dan ook hoog op. "Dit is niet om te lachen!", staat in een post op Facebook.

Pand verzegeld

Na de vondst heeft de politie het pand verzegeld en de stroom afgesloten. Onderzocht wordt wat de eigenaar van het lachgas ermee van plan was. Het spul kan door consumenten worden gebruikt om een korte roes te veroorzaken, maar er zijn risico's voor de gezondheid. Het kabinet werkt aan een verbod op het recreatief gebruik ervan.