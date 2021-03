Franse rugbyers winnen thriller van Wales en houden zicht op titel

De Franse rugbyers hebben dankzij een sensationele zege op Wales nog zicht op de titel in het zeslandentoernooi. De Welshmen leken op weg naar hun vijfde zege in het toernooi, en dus een grandslam, maar dankzij een try diep in de extra tijd wonnen de Fransen met 32-30.

Frankrijk speelt vrijdag nog de inhaalwedstrijd tegen Schotland. Als de Fransen die wedstrijd winnen en ook een bonuspunt scoren (die wordt verdiend bij het maken van vier try's), bepaalt het doelsaldo wie het zeslandentoernooi wint. In alle andere gevallen is de titel alsnog voor Wales.

Het duel begon spectaculair met vier try's in 17 minuten (14-14). Na de rust liep Wales uit van 17-17 uit naar 17-27. Frankrijk leek een kwartier voor tijd terug te komen tot 25-30, maar na het bekijken van de beelden werd de try afgekeurd en kreeg de Fransman Paul Willemse een rode kaart omdat hij een tegenstander bij zijn oog pakte.

De buit leek binnen voor Wales, maar in de slotfase raakte de ploeg twee man kwijt met gele kaarten (en dus tijdsstraffen). Met een man minder leken de Welshmen stand te houden in de titanenstrijd, totdat Brice Dulin in de allerlaatste seconde alsnog een try noteerde en Wales in rouw dompelde.