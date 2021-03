Benzema bezorgt Real drie punten bij Celta

Real Madrid heeft de druk op Atlético Madrid en FC Barcelona opgevoerd in La Liga dankzij een 3-1 overwinning bij Celta de Vigo. Karim Benzema was met twee doelpunten en een assist de uitblinker bij de Koninklijke.

Celta was nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar Real-keeper Thibaut Courtois was alert en bij een vrije trap van Iago Aspas in de slotfase ging de bal via Casemiro op de paal. Na een prachtige assist van Benzema maakte Marco Asensio in blessuretijd de 1-3.