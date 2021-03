De opwinding die Meghan en Harry onlangs veroorzaakten door hun interview met Oprah maakte het weer eens duidelijk: er is geen crisis smakelijker dan een crisis in de koninklijke familie. Er er is geen conflict fascinerender dan dat tussen het moderne individu en de eeuwenoude troon.

De opwinding associëren wij sinds de perikelen met prinses Diana wellicht met het Verenigd Koninkrijk, maar dat is ten onrechte. Begin jaren zestig was Nederland in rep en roer toen prinses Irene, zus van Beatrix, zich in het geheim bekeerd bleek te hebben tot het katholicisme en van plan was in het huwelijk te treden met Carlos Hugo, die aanspraak maakte op de Spaanse troon en hoopte dictator Franco op te volgen als politiek en dynastiek leider van Spanje.

Op de knieën voor Franco

Wat was hier aan de hand? Een messcherp gevoel voor de verkeerde timing kon Irene niet worden ontzegd. Juist op een moment dat katholiek Nederland, en in iets mindere mate ook de protestanten, in snel tempo seculariseerde besloot een prinses van Oranje dit geloof-onder-druk te omhelzen.

En dan was daar ook nog eens de verwarrende identiteit van haar aanstaande, Carlos Hugo. Nazaat van Lodewijk XIV, bewoner van paleizen, maar prins zonder troon. In de hoop dat hij in Spanje aan de slag kon, ging hij eerst op de knieën voor dictator Franco, om zich daarna te ontpoppen als linkse vrijheidsstrijder. Irene werd in de bittere strijd om eerherstel van een eeuwenoude dynastie meegesleept. Maar was Nederland ook bereid om daarin met haar mee te gaan?