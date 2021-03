Frankrijk en Duitsland veroordelen Ankara om opzeggen verdrag geweld tegen vrouwen

Turkse vrouwen gingen de straat op om te demonstreren tegen Erdogans besluit - AFP

Verschillende landen en organisaties hebben de beslissing van Turkije veroordeeld om uit het Istanbul-verdrag te stappen, een verdrag dat is ingesteld om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Frankrijk en Duitsland hebben in afzonderlijke verklaringen laten weten dat de Turkse beslissing een verkeerd signaal is. "Dit besluit zal vooral Turkse vrouwen treffen, aan wie Frankrijk zijn solidariteit betuigt", reageerde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse evenknie zei: "Culturele, religieuze of andere nationale tradities mogen niet dienen als een excuus om geweld tegen vrouwen te negeren". De secretaris-generaal van de Raad van Europa, de organisatie waar het verdrag onder valt, heeft gezegd "er kapot van te zijn". Marija Pejcinovic Buric: "Dit is des te meer te betreurenswaardig omdat de bescherming van vrouwen in Turkije, in Europa en daarbuiten ermee in het geding komt."

Wat is het Istanbul-verdrag? Het Istanbul-verdrag is een akkoord dat gesloten is door landen die lid zijn van de Raad van Europa. In het akkoord wordt geweld tegen vrouwen erkend als mensenrechtenschending en vorm van discriminatie. De Raad van Europa is niet hetzelfde als de EU. De Raad werd in 1949 opgericht en kent 47 leden. Het Istanbul-verdrag is bedoeld als juridisch raamwerk dat ervoor moet zorgen dat vrouwen in alle landen die het akkoord hebben geratificeerd op hetzelfde niveau beschermd zijn tegen geweld. In het akkoord staat onder meer welke vormen van geweld strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om psychologisch geweld, stalking, fysiek geweld, seksueel geweld, gedwongen huwelijk, gedwongen abortus, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Landen moeten ook maatregelen nemen om geweld tegen vrouwen te voorkomen. 45 landen en de Europese Unie hebben het verdrag ondertekend. Niet elke ondertekenaar heeft het verdrag echter geratificeerd. Een land hoeft het verdrag pas uit te voeren als het geratificeerd is. Vooral conservatieve Oost-Europese landen hebben besloten niet over te gaan tot ratificatie. Onder meer Bulgarije, Slowakije en Hongarije hebben het verdrag niet geratificeerd.

In Istanbul en andere plekken in Turkije gingen vrouwen de straat op om te demonstreren tegen het besluit van president Erdogan. Daarbij gebruikten ze de slogan: "Trek het besluit terug, implementeer het verdrag!" Eén van de demonstrerende vrouwen is de dertigjarige Dilan Akyuz. Persbureau AP sprak haar: "We zijn erg kwaad. We kunnen het niet aan als zelfs nog maar één vrouw omkomt. Onze tolerantie hiervoor is weg." Bij de demonstratie in Istanbul was veel politie aanwezig maar onlusten bleven uit. Een vrouw met een megafoon riep: "Je kunt miljoenen vrouwen niet opsluiten in hun huis. Je kunt ze niet weghalen van de straten en de pleinen!" Bekijk hier beelden van demonstratie:

Turkse vrouwen demonstreren tegen Erdogans besluit uit Istanbul-verdrag te stappen - NOS