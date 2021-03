58 arrestaties rond 'vrijheidsdemonstratie' in Amsterdam

De gemeente schrijft vanavond in een persbericht dat deelnemers onvoldoende afstand van elkaar hielden en dat politieagenten werden uitgescholden. "De politie trad vervolgens beheerst op", aldus de gemeente, die verder benadrukt dat demonstreren op een vooraf afgesproken en veilige plek altijd mag in Amsterdam.

De gemeente Amsterdam, die de hele dag het woord voerde (en dus niet de politie), benadrukt dat de ME niet is ingezet. Na de beëindiging van de demonstratie op het Museumplein ging een groep van 1400 mensen in optocht naar de Leidsekade. Die straat werd daarop afgezet door de politie en mensen stonden uren te wachten alvorens ze met stadsbussen naar andere plekken in Amsterdam werden vervoerd.

'Gijzeling'

Pas laat in de avond waren de laatste demonstranten weggehaald van de Leidsekade in het centrum van de Amsterdam. Op sociale media zeggen aanwezigen dat ze uren vast stonden zonder sanitaire voorzieningen in de buurt. Ze spreken van gijzeling en vrijheidsberoving. Er werd gezongen en de groep trok veel aandacht van mensen aan de andere kant van de gracht. Een enkeling sprong in het water om naar de overkant te zwemmen of werd met een bootje opgehaald.