Feyenoord verspeelt punten tegen hekkensluiter FC Emmen

FC Emmen viert de 1-1, Feyenoord treurt - Pro Shots

De ene 1-1 is de andere niet. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSV van vorige week speelde Feyenoord zaterdag in De Kuip met 1-1 gelijk tegen hekkensluiter FC Emmen, dat nu evenveel punten heeft als ADO Den Haag. Na het 5-3-2-systeem tegen PSV keerde coach Dick Advocaat in de thuiswedstrijd tegen Emmen terug naar het vertrouwde 4-3-3. Bij afwezigheid van de aan zijn kuit geblesseerde Leroy Fer stond de Portugees João Teixeira voor het eerst sinds halverwege december in de basis. Kökçü opent de score Orkun Kökçü opende de score in De Kuip. Waar FC Emmen-doelman Michael Verrips eerst nog fraai redde op een schot van de Feyenoorder, was het even later raak en verdween een door Miguel Araujo van richting veranderd schot van Kökçü in de 37ste minuut in het doel. Met de 1-0 ruststand kreeg Feyenoord eigenlijk te weinig. Emmen stond defensief goed, maar gaf schietkansen weg aan vooral aanvoerder Steven Berghuis.

De openingsgoal werkte allerminst bevrijdend voor de thuisploeg. Emmen beet na rust van zich af en kreeg mogelijkheden om gelijk te maken. Emmen-aanvaller Luka Adzic kon helemaal vrij inkoppen, maar kopte naast. De volgende goede kans was voor Sergio Peña, die Nick Marsman op zijn weg vond. Nadat een kopbal van Luis Sinisterra uit een corner van de lijn was gehaald door Caner Cavlan ging diezelfde Cavlan aan de andere kant twee keer naar de grond in het strafschopgebied. Na de tweede keer, toen Lutsharel Geertruida op de voet van Cavlan was gaan staan, wees arbiter Kevin Blom na tussenkomst van de VAR naar de stip. Michael de Leeuw schoot de penalty onberispelijk raak. Emmen gelooft in eredivisiebehoud De 1-1 van De Leeuw was de eerste goal ooit van FC Emmen in De Kuip en betekende ook het eerste punt ooit van Emmen bij Feyenoord. Daarnaast bleef Emmen voor het eerst sinds de promotie in 2018 vijf eredivisieduels op rij ongeslagen. FC Emmen-coach Dick Lukkien gelooft nog in handhaving: "Dat gevoel heb ik echt. Er zijn nog zeven wedstrijden om behoorlijk wat punten te halen. Het zit vooral in presteren. Kunnen we dit niveau elke week brengen? We komen van ver. Prachtig om een beetje aan te haken." Kijk hieronder naar de reacties van FC Emmen-coach Dick Lukkien en aanvoerder Michael de Leeuw.