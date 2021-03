FC Emmen pakt punt bij Feyenoord en komt naast ADO

De ene 1-1 is de andere niet. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSV van vorige week speelde Feyenoord zaterdag in De Kuip met 1-1 gelijk tegen hekkensluiter FC Emmen, dat nu evenveel punten heeft als ADO Den Haag.

Na het 5-3-2-systeem tegen PSV keerde coach Dick Advocaat in de thuiswedstrijd tegen Emmen terug naar het vertrouwde 4-3-3. Bij afwezigheid van de aan zijn kuit geblesseerde Leroy Fer stond de Portugees João Teixeira voor het eerst sinds halverwege december in de basis.

Kökçü opent de score

Orkun Kökçü opende de score in De Kuip. Waar FC Emmen-doelman Michael Verrips eerst nog fraai redde op een schot van de Feyenoorder, was het even later wel raak en verdween een door Miguel Araujo van richting veranderd schot van Kökçü in de 37ste minuut in het doel. Met de 1-0 ruststand kreeg Feyenoord eigenlijk te weinig. Emmen stond defensief goed, maar gaf schietkansen weg aan vooral aanvoerder Steven Berghuis.