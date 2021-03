Feyenoord-directeur Koevermans legt uit: 'Geen dubbeltje naar nieuw stadion'

Koevermans over miskoop Pratto: 'Moeten we nog wintertransfers doen?'

"Wat we nu vragen, blijft nu bij de club", vervolgt Koevermans. "Het nieuwe stadion is goed voor de club, maar pas over 4,5 tot 5 jaar. Het gaat er nu om de club dit seizoen erbovenop te helpen."

Een van de vragen is of het geld wat hiermee wordt bespaard niet naar de bouw van het nieuwe stadion gaat. "Het nieuwe stadion is voor 2025, daar heeft deze campagne niks mee te maken", bezweert Koevermans in gesprek met de NOS. "Geen dubbeltje van deze campagne gaat naar het nieuwe stadion."

Koevermans over miskoop Pratto: 'Moeten we nog wintertransfers doen?' - NOS

"We zaten toen in een situatie dat we nog meededen om het kampioenschap", zegt Koevermans. "Bryan Linssen speelde niet veel en Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik waren geblesseerd. We hebben wat spelers kunnen verhuren, dat maakte het mogelijk. Hebben we het goed gedaan? Ik baal er ook van. We moeten ons afvragen of er überhaupt nog wintertransfers gedaan moeten worden."

'Enorme financiële dreun voor de club'

Koevermans legt uit dat de financiële nood vooral het gevolg is van het gebrek aan publiek in de tweede seizoenshelft, terwijl er op een Kuip met publiek was begroot in 2021. "Dat betekent ongeveer een miljoen euro verlies per wedstrijd, zo'n acht tot negen miljoen euro in totaal. Dat betekent een enorme financiële dreun voor de club."