Prijs der Nederlandse Letteren voor Surinaamse auteur Astrid Roemer

"Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd", staat in het juryrapport. "Roemer slaagt erin thema's uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat."

Schrijfster Astrid H. Roemer krijgt in oktober de Prijs der Nederlandse Letteren 2021. Ze is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de prestigieuze literatuurprijs.

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur krijgt 40.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In oktober zal koning Filip de winnares in zijn paleis in Brussel ontvangen.