Weghorst zwengelt spitsendiscussie Oranje aan, Lewandowski beste sinds 1973

Wout Weghorst ontbreekt dan wel in de Oranje-selectie van bondscoach Frank de Boer, wel lijkt hij zich komend seizoen op te kunnen maken voor Champions League-voetbal. Met de Tukker als een van de twee doelpuntenmakers neemt Wolfsburg in de Duitse competitie verder afstand van Borussia Dortmund.

Zijn vijftigste goal in de Bundesliga was er eentje vanuit een kluts, maar daarom niet minder belangrijk voor zijn ploeg. Op slag van rust rondde Weghorst beheerst af nadat hij plotseling vrije doortocht had gekregen richting het doel van Werder Bremen. Dat betekende de 0-2 in het duel dat uiteindelijk met 1-2 werd gewonnen.

Voor Weghorst was het de zeventiende competitietreffer in 26 duels, waar concurrenten voor de spitspositie in het Nederlands elftal als Ryan Babel (23 duels, 3 goals) en Luuk de Jong (24 duels, 4 goals) beduidend minder op schot zijn.

Erling Haaland kon met twee goals geen puntenverlies van Dortmund bij 1. FC Köln voorkomen (2-2), waardoor Wolfsburg nu acht punten voorsprong heeft op de vijfde plek.