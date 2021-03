Houden de vaccins Netanyahu aan de macht?

"Wij zijn het eerste land dat uit de corona-ellende weet te komen", zegt Shimi Hevroni. "Wat wil je nog meer?" Voor de Israëliër is het rappe vaccinatieprogramma een extra reden om op zijn premier te stemmen. "Een betere leider is er niet", zegt hij.

Hevroni staat te wachten op de aankomst van Netanyahu in een voorstad van Tel Aviv, waar vandaag de verkiezingskaravaan langstrekt. Iedere dag toert Netanyahu langs zalen en hallen door het hele land. Dat soort bijeenkomsten mogen weer, nadat zijn regering de afgelopen weken het openbare leven stap voor stap van het slot haalde.

De versoepelingen zijn voor een groot deel te danken aan de vlotte vaccinatiecampagne. Een ruime meerderheid van de volwassenen in Israël is al volledig ingeënt tegen het coronavirus, en het aantal besmettingen blijft verder dalen.

Sterke leider

Voor premier Netanyahu is het een van de belangrijkste onderwerpen in zijn verkiezingscampagne, naast de diplomatieke akkoorden die hij tekende met verschillende Arabische landen. Dinsdag gaat Israël naar de stembus, voor de vierde keer in ruim anderhalf jaar. Met een goede uitslag zou de 71-jarige rechtse leider, die al twaalf jaar aan de macht is, een nieuwe termijn kunnen bijschrijven.

Daarbij is de vaccinatiecampagne een belangrijk electoraal wapen. Netanyahu liet zichzelf als eerste inenten, en was er ook bij toen de miljoenste en de 5 miljoenste Israëliër werden ingeënt. "We zijn wereldkampioen vaccineren", roept hij vanaf het podium in Holon, de voorstad van Tel Aviv waar hij campagne voert.

Aanhangers van Netanyahu zien hun beeld bevestigd van een sterke leider die de Israëlische belangen op het wereldtoneel verdedigt. Maar tegelijkertijd blijft de minister-president, die wordt verdacht van corruptie, bij een groot deel van het land zeer impopulair. Al meer dan een half jaar zijn er wekelijks demonstraties bij zijn ambtswoning, die soms wel tienduizenden betogers trekken.

Veel fouten

En ook op campagne komt Netanyahu de demonstranten tegen. Op een paar meter afstand van elkaar staan voor- en tegenstanders van de premier door megafoons naar elkaar te schreeuwen, van elkaar gescheiden door dranghekken. "Het is onze burgerplicht om Israëls democratie te beschermen", zegt Victor Vertsner, met een megafoon en een zwarte vlag in zijn hand.

Vertsner hoopt dat het tijdperk-Netanyahu na de verkiezingen ten einde komt. "De vaccins heeft hij goed geregeld, maar dat had een andere premier ook gekund", zegt de demonstrant. "Het probleem is dat Netanyahu corrupt is en alleen aan zichzelf denkt."

Zijn tegenstanders vinden dat de premier moet aftreden vanwege de lang slepende corruptiezaak. Netanyahu staat voor de rechter op verdenking van onder meer omkoping en fraude. Bovendien wijst de oppositie erop dat de regering het afgelopen jaar in de coronacrisis veel fouten heeft gemaakt.

Patstelling

Maar een echt alternatief voor Netanyahu lijkt ook niet voorhanden. Zijn tegenstanders zijn verdeeld en scoren in de peilingen allemaal een stuk lager dan de Likud-partij van de premier. Dat geldt zeker voor Benny Gantz, de voormalige uitdager die na drie onbesliste verkiezingen besloot met Netanyahu samen te werken. Dat kwam hem op veel kritiek te staan, en het is het onzeker of zijn partij de kiesdrempel haalt.

Likud scoort in de peilingen rond de 30 zetels. Op afstand volgt Yesh Atid, van oppositieleider Yair Lapid, met iets minder dan 20 zetels. Maar het magische getal is ook komende dinsdag weer 61, het aantal zetels dat nodig is voor een meerderheid in het parlement. De afgelopen drie keer lukte het zowel de bondgenoten als de tegenstanders van Netanyahu niet om het benodigde aantal parlementariërs achter zich te krijgen.

Volgens de laatste peilingen is het onduidelijk of er dit keer wel een meerderheid komt voor een van de twee kampen. Daarmee is ook nog niet zeker dat er een einde komt aan de patstelling die de politiek al zo'n twee jaar in zijn greep houdt. En dus is ook een vijfde verkiezing op rij niet uitgesloten.