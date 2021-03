Na een jaar weer festivalgangers in Biddinghuizen tijdens Fieldlab-experiment

De zogenoemde fieldlabs zijn bedoeld als experimenten waaruit moet blijken of evenementen in coronatijd veilig kunnen plaatsvinden. Morgen wordt op het evenemententerrein ook nog een popfestival georganiseerd. De festivals zouden eigenlijk vorig weekend al plaatsvinden, maar werden vanwege de voorspelde zware windstoten en regen uitgesteld.

Aan de voorgaande zes fieldlabs deden meer dan 6200 mensen mee. 41 van hen werden vooraf asymptomatisch positief getest, wat betekent dat zij een coronabesmetting hadden opgelopen maar geen symptomen vertoonden. Zij mochten niet deelnemen aan het evenement.

Na afloop werden vijf mensen positief getest, zegt arts-microbioloog Andreas Voss, hoofdonderzoeker van het Fieldlab-programma. Of die vijf tijdens een van de fieldlab-evenementen zijn besmet, is volgens de onderzoeker niet goed te zeggen. Volgens hem is het ook denkbaar dat de deelnemers na afloop thuis werden besmet, door bijvoorbeeld huisgenoten.

Voss is positief over de resultaten tot dusver. Het pre-testen is volgens de onderzoeker dan ook cruciaal op het moment dat de samenleving straks weer meer opengaat. "Het geeft ons de kans om nog vóór iedereen in Nederland is gevaccineerd, alweer meer mogelijk te maken."

Festivals riskanter

Volgens Voss zou het met het pre-testen in de zomer mogelijk moeten zijn om met bepaalde maatregelen op beperkte schaal concerten, theater- en bioscoopbezoekjes te organiseren. "Als de getallen weer omlaag gaan en de dreiging van de derde golf minder is, dan zou dit zeker veilig mogelijk moet zijn."

Over festivals is Voss wat sceptischer; uit het onderzoek moet nog blijken of dat veilig mogelijk is. Een festival, zegt Voss, levert vanwege het grote aantal bewegingen en contactmomenten meer risico op. Meer contactmomenten betekenen immers meer kans op besmetting. Daarentegen helpt het volgens de onderzoeker wel dat festivals vaak in de buitenlucht zijn en er dus veel ventilatie is.

Eerder werd al getest tijdens twee concerten in de Ziggo Dome, een theatervoorstelling van Guido Weijers, een congres en bij voetbalwedstrijden. Over drie weken verwachten de onderzoekers de resultaten naar buiten te brengen.