Invaller Dalmau bezorgt Utrecht drie punten bij Fortuna Sittard

FC Utrecht heeft zijn positie in de subtop verstevigd door Fortuna Sittard, met veel moeite, aan de kant te zetten: 0-1. Invaller Adrian Dalmau was de matchwinner met een goal in de 81ste minuut.

FC Utrecht opende uitstekend en mede door een aantal slordigheden van Fortuna regende het al snel kansen. Gyrano Kerk, Willem Janssen, Hidde ter Avest, Mimoun Mahi en Bart Ramselaar deden er te weinig mee.

De thuisploeg kreeg gaandeweg iets meer grip op de wedstrijd, maar wist zelf voor de rust amper voor dreiging te zorgen.