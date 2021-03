Museum schenkt 'Wilma met kat' aan de stad Arnhem

Museum Arnhem viert z'n honderdste verjaardag met een cadeautje aan de stad. Op een blinde muur langs de Utrechtseweg is een huizenhoge reproductie onthuld van Carel Willinks schilderij Wilma met kat.

Het Arnhemse museum is op dit moment gesloten voor een ingrijpende verbouwing. Maar dat betekent nog niet dat het eeuwfeest ongemerkt voorbijgaat of dat de schilderijen niet te zien zijn, meldt Omroep Gelderland. Op een aantal plekken in de stad komen dit jaar enorme kopieën van wat het museum "publiekslievelingen" noemt.

Het is geen toeval dat Wilma met kat, nageschilderd door schilderscollectief De Strakke Hand, nu als eerste is onthuld. "Het is een heel invoelend schilderij en voor iedereen herkenbaar: een vrouw die op liefdevolle wijze haar kat vasthoudt. Willink heeft de huid van zijn vrouw, haar vest en vooral ook de vacht van de kat op sublieme wijze geschilderd", recenseert het museum zelf op de website.

Stilleven met cello

Over een maand presenteert Museum Arnhem een tweede cadeautje aan de stad: dan komt in de wijk Het Broek een al even grote kopie van Stilleven met cello van Raoul Hynckes. Buurtbewoners hebben meebeslist over de keus voor dat werk.

Museum Arnhem zelf gaat in de loop van volgend jaar weer open, na de verbouwing. Wie de originele, veel kleinere versie van Carel Willinks schilderij wil zien, hoeft niet te wachten tot die tijd. Zodra de musea weer open mogen, is Wilma met kat te zien in het Stedelijk Museum Breda. Dat heeft op dit moment een keur aan werken uit het Arnhemse museum in bruikleen.