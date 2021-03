Stuyven houdt topfavorieten af in Milaan-Sanremo, Van der Poel vijfde

Jasper Stuyven - LaPresse

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd de 112de editie van de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo te winnen. In de Italiaanse kustplaats kwam de groep met favorieten te laat om de ontsnapte Jasper Stuyven nog te achterhalen. De Belg van Trek-Segafredo was in de laatste drie kilometer weggesprongen, zag alleen Søren Kragh Andersen aansluiten, maar hij wist de Deen van Team DSM los te weken in de sprint. Kragh zou zelfs het podium nog mislopen want onder anderen Caleb Ewan en Wout van Aert kwamen nog over hem heen. Van der Poel sprintte naar de vijfde plaats.

Jasper Stuyven gaat juichend over de finish in Sanremo - NOS

Het is voor Stuyven de tweede grote zege in evenzoveel jaren. In het voorjaar van 2020 verkeerde hij in bloedvorm en was hij, vlak voordat de coronapandemie het wielrennen stillegde, de beste in Omloop Het Nieuwsblad. Ewan werd in 2018 al eens tweede, achter de solo finishende Vinzenzo Nibali, maar de Australiër werd nu niet als kanshebber gezien. Op de Poggio bleef hij echter opvallend makkelijk in het spoor van onder anderen Julian Alaphilippe en Van Aert. Van der Hoorn in vroege vlucht Zoals zo vaak kwam de bijna driehonderd kilometer lange race pas tot leven toen de Cipressa in beeld kwam. Acht renners, onder wie de Nederlander Taco van der Hoorn, hadden met hun vlucht het 275 kilometer durende voorspel verzorgd. Op de Cipressa, een klim van 5,5 kilometer à 4,1% met de top op twintig kilometer van de streep, werd Van der Hoorn als laatste vluchter gepakt. Een man of tachtig meldde zich aan de voet van de 3,7 kilometer lange Poggio. Wereldkampioen Julian Alaphilippe probeerde het in de klim en later ook Van Aert, waarna in de zes kilometer lange afzink naar de meet een man of dertien overbleven. Toen Stuyven vertrok, aarzelde de rest even. Kragh vond nog wel zijn wiel, maar de pijp bleek vervolgens leeg toen het op de beslissende sprint aankwam.