Politie gaat veroordeelde Jos B. opnieuw verhoren in zaak-Nicky Verstappen

Zowel de advocaat van B. als het Openbaar Ministerie tekenden beroep aan tegen de uitspraak. Het hoger beroep in de zaak loopt nog. Over twee weken staat een regiezitting gepland.

Jos B. werd in november vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel, voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. Ook kreeg hij er nog zes maanden bij voor het bezit van kinderporno.

Jos B., de man die is veroordeeld in de zaak-Nicky Verstappen, wordt opnieuw verhoord door de politie. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door RTL Nieuws .

De 11-jarige Nicky Verstappen was in augustus 1998 op jeugdkamp op de Brunssummerheide, iets ten noorden van Heerlen. Hij verdween uit zijn tent en werd anderhalve dag later dood gevonden bij een dennenbosje, op zo'n 1200 meter van het kampterrein.

In 2018 bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat er een dna-match was met Jos B., die ten tijde van de dood van Nicky Verstappen in Simpelveld woonde.