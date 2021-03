Feyenoord ontvangt Emmen • Huntelaar terug in Schalke-selectie

Southampton heeft als eerste club dit weekeinde de halve finales van de FA Cup bereikt. De nummer veertien van de Premier League was uit met 3-0 te sterk voor Bournemouth, dat op een niveau lager uitkomt in Engeland.

In 2018 schopten 'the Saints' het ook tot de laatste vier. In de halve finale, die in Engeland traditiegetrouw op Wembley wordt afgewerkt, bleek latere bekerwinnaar Chelsea een maatje te groot.

