De Graafschap helpt in coldcasezaak: 'Iemand loopt rond met een heel groot geheim'

Baby Sem kreeg zijn voornaam van een van de kinderen die het jongetje vonden, vastgevroren in een vijver in Doetinchem. Het kindje, dat waarschijnlijk niet meer dan een dag geleefd heeft, was met veel geweld om het leven gebracht. Bij de begrafenis kreeg hij van de kinderen ook een achternaam: Vijverberg, naar het stadion van De Graafschap.

Voorlopig zitten er geen toeschouwers in het stadion van De Graafschap, maar bij de wedstrijd tegen Dordrecht op 2 april is er wel iets anders te zien: grote spandoeken op de tribunes die aandacht vragen voor de moord op baby Sem Vijverberg in 2006. De club en de politie hopen met een beroep op het publiek in Doetinchem verder te komen met de zaak, die al vijftien jaar muurvast zit.

Er werd een team van 25 rechercheurs op de zaak gezet, meermalen werd dna-onderzoek gedaan, maar het leverde niets op. Wie de ouders zijn en wat er is gebeurd is tot op de dag van vandaag onbekend.

Ostendorp herinnert zich de zaak nog goed, al was die de afgelopen jaren een beetje in de vergetelheid geraakt. "Ik woonde toen niet in Doetinchem, maar ik herinner me dat de regio op zijn kop stond. Het was zo'n schrijnende situatie, een kwetsbaar jongetje wiens leven, zoals ik zei, in de knop gebroken is. Het is niet te bevatten. Daarom willen we er aandacht voor, zodat de politie de waarheid kan achterhalen. Als dat lukt, zou dat heel mooi zijn."

Er zijn niet alleen spandoeken op de tribunes te zien: ook de spelers van De Graafschap krijgen een rol. Mogelijk zal de aanvoerder iets zeggen en dragen de voetballers bij de warming-up speciale shirts om aandacht te vragen voor de zaak. Daarnaast zet de club sociale media in. "Onze club is diep verankerd in de samenleving, dus we hopen mensen te bereiken die meer weten. Je hebt toch het beeld dat iemand rondloopt met een heel groot geheim, en het is nooit te laat om te praten."