Fransman Pinturault slaat dubbelslag in wereldbeker, Vlhová beste vrouw

Skiër Alexis Pinturault heeft beslag gelegd op de wereldbeker algemeen. De Fransman won in het Zwitserse Lenzerheide op zijn verjaardag de reuzenslalom en pakte daarmee ook de eindzege op dat onderdeel. Bij de vrouwen greep Petra Vlhová de algehele titel.

In beide wereldbekerklassementen bij de mannen was Marco Odermatt de enig overgebleven concurrent. De Zwitser ging zelfs aan kop in de wereldbeker reuzenslalom. Maar waar Pinturault een puike eerste run liet zien, liet Odermatt de nodige steken vallen. Die achterstand viel in de tweede run niet meer te repareren. Pinturault won en Odermatt eindigde als elfde.

De 30-jarige Pinturault, die al drie olympische plakken won, is de eerste Franse winnaar van de algemene wereldbeker sinds Luc Alphand in 1997.

Vrouwen

Bij de vrouwen veroverde Petra Vlhová uit Slowakije de wereldbeker algemeen. Echt blij was ze er niet mee, want ze verprutste haar reuzenslalom in Lenzerheide en moest de wereldbeker in die discipline daardoor aan Katharina Liensberger laten.

Vlhová had vier slaloms gewonnen dit seizoen, maar vorige week in Åre werd ze slechts achtste en daarmee zette ze de deur weer op een kier voor de concurrentie. Die kleine opening was voor Liensberger echter genoeg. De Oostenrijkse won in Åre en was ook in Lenzerheide superieur, waardoor ze alsnog de wereldbeker slalom voor de neus van Vlhová wegkaapte.

Voor de Slowaakse, die de wereldbekerslalom vorig jaar won, restte slechts de zesde plaats. In de wereldbeker algemeen had Lara Gut nog een kansje om Vlhová te passeren, maar zij zag haar kansen in rook opgaan met de afgelasting van de afdaling en Super G.

Vlhová is de eerste Slowaakse die de wereldbeker algemeen weet te winnen.