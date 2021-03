Man belandt op motorkap bij ruzie Den Bosch

Als hij vervolgens een bocht maakt valt de man van de motorkap. in de middenberm van de hoofdweg. Na de val van de man stopt de video.

Daarop is te zien hoe een groep van vijf mannen aan de rand van een parkeerplaats staat. Een van hen buigt zich over de motorkap van een zwarte auto. De bestuurder daarvan geeft gas en rijdt een paar meter met de auto rechtdoor.

Bij een ruzie op een bedrijventerrein in Den Bosch is gisteren een man op de motorkap van een auto terechtgekomen en korte tijd meegesleurd. Het slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond. In verband met de zaak zijn twee verdachten opgepakt.

De politie zegt dat het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis maar heeft nog geen duidelijk beeld wat er is gebeurd. "De verklaringen lopen nogal uiteen", aldus een woordvoerder. Wel zegt hij dat het gaat om "een ruzie die uit de hand is gelopen".

De verdachten zijn gisteravond opgepakt in Utrecht. Het is nog onbekend wat hun rol bij het voorval was.