Organisatiecomité bevestigt: Olympische Spelen Tokio zonder buitenlandse fans

Het nieuws was de voorbije weken via de informele kanalen al naar buiten gekomen, maar nu heeft ook het organisatiecomité van Tokio 2020 officieel bekendgemaakt dat deze zomer geen buitenlandse toeschouwers welkom zijn bij de Olympische Spelen. Dat besluit is genomen na overleg met de Japanse autoriteiten en het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

De Japanners zien het vanwege het coronavirus niet zitten om toeschouwers vanuit de hele wereld te ontvangen op het mondiale sportevenement.

IOC-voorzitter Thomas Bach noemt het een moeilijke beslissing. "We moeten beslissingen nemen waarbij van iedereen offers worden gevraagd. En daarvoor vragen we begrip", zei hij.

Verlies door kaartverkoop voor rekening overheid

Naar verluidt zijn reeds een miljoen tickets verkocht aan buitenlandse toeschouwers. "We kunnen met veel zaken wachten om een beslissing te nemen, behalve waar het de toeschouwers betreft", zei Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité. "Buitenlandse bezoekers moeten vluchten en accommodatie regelen. We moeten dus nu een besluit nemen, anders zullen we heel veel overlast veroorzaken. Ik realiseer me dat dit een heel lastige kwestie is."

De inkomsten die de organisatie misloopt doordat er geen kaarten verkocht kunnen worden aan buitenlanders, zullen voor rekening komen van de Japanse staat. De organisatie ging ervan uit circa 700 miljoen euro te verdienen aan de verkoop van tickets.

Doordat de Spelen als gevolg van de coronacrisis een jaar uitgesteld moesten worden, zijn de kosten voor de organisatie van het evenement toch al aanzienlijk hoger geworden dan aanvankelijk begroot was.

Enquête: 80% Japanners ziet Spelen niet zitten

Het aantal coronabesmettingen ligt in Japan laag in vergelijking met andere landen. De voorbije maanden werd echter duidelijk dat vooral onder het Japanse publiek grote vrees bestaat dat buitenlandse bezoekers tijdens de Olympische en Paralympische Spelen zullen verspreiden. Uit een in januari gehouden enquête door het Japanse persbureau Kyodo News bleek dat ruim 80 procent van de Japanse bevolking vindt dat de Olympische Spelen niet meer zouden moeten doorgaan.

In totaal zullen deze zomer zo'n vijftienduizend atleten vanuit de hele wereld naar Tokio reizen.