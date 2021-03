Aardbeving bij oostkust Japan, stroomuitval en tsunamiwaarschuwing

De noordoostkust van Japan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2.

De autoriteiten waarschuwen inwoners van de regio Miyagi voor een tsunami. Die heeft mogelijk golven van een meter hoog en kan op sommige plaatsen al zijn aangekomen. Mensen moeten wegblijven van de kust.

Volgens de eerste berichten is in enkele honderden huizen de stroom uitgevallen. Uit voorzorg zijn de kerncentrales in Fukushima nagekeken. Een woordvoerder meldt dat daar geen problemen zijn geconstateerd.

Kapotte flessen

"Het was een vrij lange beving", zegt een winkeleigenaar in de stad Ishinomaki tegen de Japanse omroep NHK. "Veel flessen vielen kapot."

De aardbeving was rond 18.00 uur lokale tijd en ook voelbaar in de hoofdstad Tokio, enkele honderden kilometers verderop.

Duizenden doden

Tien jaar geleden veroorzaakte een beving met een kracht van 9,0 in dezelfde streek een tsunami. Duizenden mensen kwamen om het leven en reactoren van de kerncentrale van Fukushima raakten zwaar beschadigd.

Bekijk hier een terugblik op de aardbeving en verwoestende tsunami van 11 maart 2011: