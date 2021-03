Wegens het rhinovirus afgeblazen Indoor Brabrant verplaatst naar april

Er is een nieuwe datum gevonden voor het internationale paardensportevenement The Dutch Masters, ook wel bekend als Indoor Brabant, dat vanwege de uitbraak van het voor paarden dodelijke rhinopneumonievirus half maart niet kon doorgaan. Mits het virus zich niet verder verspreidt, zullen de wedstrijden van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april alsnog worden gehouden.

Het evenement in de Brabanthallen in Den Bosch zal het vanwege de coronapandemie wel zonder publiek moeten stellen. De spring- en dressuurruiters zijn echter allang blij dat er weer een wedstrijd kan doorgaan, met name met het oog op de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer. Doordat er veel paardensportevenementen zijn afgelast, is de voorbereiding op de Spelen flink in het gedrang gekomen.