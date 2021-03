Protest Museumplein beëindigd, demonstranten elders ingesloten door politie

Een grote groep betogers is in het centrum van Amsterdam ingesloten door de politie. Volgens de gemeente gaat het om ruim 1000 mensen, die op de Leidsekade staan. Er wordt geen afstand gehouden en de betogers dragen geen mondkapje.

Er is een noodbevel afgekondigd, laat de gemeente via Twitter weten. "De mensen zullen verplaatst worden met bussen. Mondkapjes zullen worden verstrekt."

De demonstranten waren weggestuurd van het Museumplein, waar ze protesteerden tegen de coronaregels. De gemeente liet de betoging beëindigen omdat die niet was aangemeld. De demonstranten trokken daarna in een stoet door straten in de omgeving, maar werden na enige tijd ingesloten.

Baretten

Op het Museumplein was ook een noodbevel van kracht. Aan het eind van de ochtend verzamelden zich daar volgens de gemeente zo'n 500 mensen voor de onaangekondigde demonstratie. Ook daar werd geen mondkapje gedragen en geen afstand gehouden.

Op beelden waren personen te zien met baretten, die in de houding stonden. Er werd gemeld dat het ging om veteranen, maar het is onduidelijk of dat echt zo was. Tussen die groep en de demonstranten stonden mensen met witte kleding, van wie werd gezegd dat het verplegend personeel was.

De ME was aanwezig en er stonden onder meer politiepaarden klaar. De betogers werden kletsnat gespoten door twee waterkanonnen. De politie liet kort daarvoor omroepen dat iedereen was aangehouden, maar daar werd geen vervolg aan gegeven. Rond 13.30 uur kozen de achtergebleven betogers eieren voor hun geld.

De betogers droegen spandoeken en scandeerden leuzen als 'Liefde, vrijheid, geen dictatuur':