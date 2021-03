Honderden mensen bij verboden protest op Museumplein Amsterdam

De politie is op grote schaal aanwezig op en rond het Museumplein.

Op het Museumplein in Amsterdam zijn naar schatting honderden mensen aanwezig bij een demonstratie. De gemeente heeft een noodbevel afgekondigd en zegt dat de demonstratie wordt ontbonden, omdat die niet is aangemeld.

Het Museumplein en de omgeving zijn voor dit weekend al aangewezen als veiligheidsrisicogebied omdat de politie, gemeente en het Openbaar Ministerie rekening hielden met de onaangekondigde demonstraties. De maatregel betekent dat de politie preventief mag fouilleren.

Bij eerdere onaangekondigde protesten werden mensen met wapens aangehouden. De autoriteiten denken dat er dit weekend opnieuw wapens worden meegenomen.

Afgelopen maanden liep het enkele keren uit de hand op het Museumplein bij verboden acties tegen de coronamaatregelen en het kabinetsbeleid. Daarbij werden vele tientallen mensen gearresteerd.

Andere demonstraties

In het Oosterpark in Amsterdam staat voor vandaag een Koerdische demonstratie gepland, in het kader van newroz, het Koerdisch nieuwjaar.

Morgen is er in het Arenapark een betoging tegen burgemeester Halsema en wordt in het Westerpark geprotesteerd tegen racisme. Bij de betogingen zijn vanwege de coronaregels maximaal 500 deelnemers welkom.