Auto rijdt huis binnen in Eindhoven, bestuurder gevlucht

In Eindhoven is vanochtend vroeg een auto een huis binnengereden. De bewoners raakten niet gewond, maar de schade is groot. Er zit een gat in de gevel en het terras is bezaaid met stenen.

De auto, een Porsche Cayenne van meer dan 100.000 euro, reed de woning aan de Fagotstraat rond 06.00 uur binnen. Hij ramde een tuinhek, reed over het terras en kwam in het huis tot stilstand.

Volgens een ooggetuige ging de bestuurder van de wagen er vervolgens vandoor, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar hem of haar.