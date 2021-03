Van der Poel vijfde in Milaan-Sanremo na knappe aanval Stuyven: 'Moest gokken'

"Dit is de mooiste overwinning in mijn loopbaan", reageerde de dolgelukkige Jasper Stuyven in zijn eerste interview na de finish. Het was voor Stuyven zijn tweede grote zege in evenzoveel jaren. In het voorjaar van 2020 verkeerde hij in bloedvorm en was hij, vlak voordat de coronapandemie het wielrennen stillegde, de beste in Omloop Het Nieuwsblad.

"Er waren drie jongens die heel sterk zijn. Iedereen weet dat en iedereen heeft het erover. Maar dat betekent niet dat we niet voor de winst reden", doelde Stuyven op topfavorieten Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe.

"We hadden een plan om te winnen en ik voelde me de hele dag heel goed. Als ik zou moeten sprinten, dan zou het voor plaats 5 tot 10 zijn. Ik wist dat ik een alles of niets-poging moest doen", aldus de Belg van Trek.