De lente is begonnen: renners onderweg in 112de editie van Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel kon zich donderdag niet meer herinneren wie ookalweer de laatste Nederlandse winnaar van Milaan-Sanremo was. Het is dan ook al lang geleden dat Hennie Kuiper La Primavera wist te winnen: 36 jaar.

Van der Poel is al bezig aan een sterk voorjaar, met zeges in Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Milaan-Sanremo winnen is zijn volgende grote doel.

Zijn strijdplan? "Aanvallen op de Poggio, wegkomen en dan sprinten met een groep van twintig, dertig man. Ik denk niet dat er veel andere scenario's zijn om te winnen."

Bekijk hieronder het gesprek met Van der Poel in aanloop naar Milaan-Sanremo.