De lente is begonnen: Milaan-Sanremo met favoriet Van der Poel in witte broek

198 km - Taco van der Hoorn is al meer dan 100 kilometer op pad met zijn zeven medevluchters. Hun voorsprong: 5.40.

Vorig jaar reed de 27-jarige renner uit Rotterdam nog voor Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert. Deze winter maakte hij de overstap naar de ploeg van Hilaire Van der Schueren, Wanty.

Van der Hoorn heeft onder andere zeges in de Binck Bank Tour, Primus Classic en Schaal Sels achter zijn naam. Al die overwinningen boekte hij in dienst van Roompot, waar hij in 2017 en 2018 voor reed. Vooral zijn zege in de Binck Bank Tour is blijven hangen. In de derde etappe profiteerde hij optimaal van een misrekening van de sprintersploegen in het peloton. Dat was destijds een flinke stunt.

Nog een feitje: Van der Hoorn houdt ervan om eropuit te gaan met zijn busje of met tassen op zijn fiets. In 2020 schreven we daar dit artikel over.