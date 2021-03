De lente is begonnen: kopgroep met Van der Hoorn in Milaan-Sanremo

Julian Alaphilippe is naast Van der Poel en Van Aert de derde grote favoriet vandaag. De Franse wereldkampioen won in 2019, werd vorig jaar tweede achter Van Aert en in 2017 eindigde hij als derde. Toch weet hij met al zijn ervaring nog steeds niet hoe de laatste 10 kilometer voor de finish precies loopt.

"Elke keer als ik daar rij, lever ik een maximale inspanning", aldus 28-jarige Fransman. "Het is in de afdaling van de Poggio net alsof je met je ogen dicht rijdt. Ik kan me alleen de eerste twee bochten herinneren en verder heb ik weinig aan mijn ervaringen van de vorige keren dat ik hem reed."

Bekijk hieronder het gesprek dat we eerder deze week hadden met wereldkampioen Julian Alaphilippe.