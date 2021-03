Jeugdvrienden Svensson en Midtsjø spelen nog altijd samen: 'Fijn elkaar te hebben'

Maatjes zijn het. Dikke vrienden. "En dat is speciaal", weet Svensson. "Het is mooi om altijd een vriend bij je te hebben. We kennen elkaar goed en kunnen elkaar blindelings vinden."

Ze kennen elkaar al zo'n vijftien jaar. Samen voetbalden ze in Noorse selectieteams, speelden ze jarenlang samen bij Rosenborg en woonden ze zelfs samen. Nu spelen ze al vier jaar samen bij AZ. Jonas Svensson en Fredrik Midtsjø. "Onze hele carrière gaan we al met elkaar om. Het is een lange tijd."

"Ik probeer een goed voorbeeld te zijn en het is mooi dat ze mij zo zien", is Midtsjø nuchter. "Soms moet je jonge jongens in de selectie een advies geven."

"Hij is natuurlijk vader en een hele goede", legt Svensson de bijnaam uit. "Maar sommige jongens hebben ook een vaderfiguur nodig op het veld. Dat is hij. Hij is de smart guy. Iedereen heeft veel respect voor hem. Zeker ook door zijn prestaties. Niemand kan iets slechts zeggen over hem."

De rechtsback blijkt de grootste prater van de twee. De 27-jarige Midtsjø staat niet bekend als een spraakwaterval binnen de selectie van AZ. Maar wanneer de Noor iets zegt in de groep is het doodstil en luistert iedereen ademloos. 'Father', wordt hij binnen de groep genoemd.

Het duo leerde elkaar kennen toen beiden nog met een droom als klein jongetje tegen elkaar speelde. "Wij waren de grootste talenten van onze generatie. We speelden vaak tegen elkaar en kennen elkaar zo. Toen we 16 jaar waren gingen we samen naar Rosenborg. Sindsdien spelen we samen", blikt Svensson terug.

Waar ze vroeger ook buiten het veld met elkaar optrokken, is dat in Alkmaar iets minder. "De dagen zijn hier lang. We hebben weinig tijd buiten het voetbal", legt Midtsjø uit. "Soms doen we iets samen, maar ik heb een kind. Mijn leven is anders. Jonas denkt vast niet dat dat de beste manier is om te relaxen haha."

Svensson: "Als Fredrik zijn vriendin en dochter even in Noorwegen zijn, spenderen we meer tijd. Vanwege corona kunnen mijn vrienden en familie niet zo vaak meer komen. En ik mis ze ook. Maar het is altijd fijn om elkaar te hebben."

PSV

Tegen PSV hoopt AZ morgen op gelijke hoogte te komen met de Eindhovenaren, in de strijd om plek twee. Svensson ziet twee goede teams op het veld staan. "En dat betekent dat het een lastige wedstrijd wordt. We zijn dit jaar sterk in de topwedstrijden dus gaan er met een goed gevoel in. Gezien de stand staat er veel spanning op, ook bij hun."