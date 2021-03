Zverev bereikt na aardbeving finale Acapulco en treft Tsitsipas

De finale van het ATP-toernooi in Acapulco gaat tussen Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev, de nummers een en twee van de plaatsingslijst.

Zverev, zevende op de mondiale ranking, won op het Mexicaanse hardcourt het Duitse onderonsje met Dominik Köpfer: 6-4 7-6 (5). Aan het begin van de tweede set voelden de tennissers en het publiek trillingen, veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum daarvan lag op zo'n 60 kilometer van Acapulco.

"Je zag de verlichting op de baan trillen, het publiek voelde het waarschijnlijk meer dan wij", zei Zverev na afloop. "Wij renden op dat moment over de baan, want het spel was bezig gedurende die aardbeving. We hebben er niet veel last van gehad. Ik weet dat zoiets hier in Acapulco soms gebeurt."

Het betreffende punt ging naar Zverev. De partij werd niet stilgelegd.

Tsitsipas

Tsitsipas rekende met 6-1, 6-3 eenvoudig af met Lorenzo Musetti. De Italiaan had in Mexico knap Alexander Schwartzman en Grigor Dimitrov verslagen, maar kwam er tegen de Griek niet aan te pas. Na een uur en een kwartier was de ongelijke strijd ten einde.