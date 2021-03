Stokers houtkachel onder vuur, is stookverbod enige oplossing?

Houtkachels. Ze zijn misschien gezellig (theetje, dekentje, haardje), maar lang niet zo onschuldig als lang werd gedacht. Want kregen we vroeger nog subsidies omdat houtstoken als een duurzaam alternatief werd gezien, nu blijken de kachels een grote vervuiler te zijn. Maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in ons land is afkomstig van houtkachels, blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM.

Jaarlijks overlijden naar schatting zo'n 3000 mensen aan de gevolgen van die uitstoot. Zo'n 10 per dag dus. En nog eens 1 miljoen mensen in Nederland ervaren flink veel overlast. Zij ademen slecht en hebben een branderig gevoel in hun ogen.

Dat leidt tot spanningen in de buurt. Fervent stokers komen daar tegenover hun buren te staan, die last hebben van de fijnstofdeeltjes. Hoe kunnen we de overlast verminderen? Is een houtstook-verbod de enige oplossing? Bekijk deze video: