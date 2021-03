Oppositiepartij MFK grote winnaar parlementsverkiezingen Curaçao

MFK-leider Gilmar Pisas, in 2017 al eens korte tijd minister-president, wil opnieuw met Nederland onderhandelen over de voorwaarden van het coronasteunpakket voor de eilanden. Het wegblijven van toeristen heeft Curaçao economisch hard geraakt. Nederland schoot te hulp met honderden miljoenen euro's, maar verbond daar wel voorwaarden aan.

De PAR van premier Rhuggenaath zakte van zes naar vier zetels, coalitiegenoot MAN ging van vijf naar twee. "Een aardverschuiving in de Curaçaose politiek", zegt correspondent Dick Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. De opkomst was niet eerder zo hoog op het eiland: 74 procent van de kiesgerechtigden ging naar de stembus.

Nederland zal gezien het verleden niet heel gelukkig zijn met de MFK, zegt Drayer. De partij werd in 2010 opgericht door Gerrit Schotte, die de eerste premier werd van het autonome Curaçao. In 2018 moest hij naar de gevangenis wegens corruptie. Inmiddels is Schotte op vrije voeten, maar hij heeft gezegd dat hij niet wil terugkeren in de politiek.

"De MFK heeft met de veroordeelde Gerrit Schotte een vervelende geschiedenis met Den Haag", aldus Drayer. "Schotte is dan wel van het toneel verdwenen, maar echte liefde voelt de MFK nog altijd niet voor het moederland."

MFK-leider Pisas zei in zijn overwinningsspeech dat hij wil regeren met de PNP. Die partij verdween bij de vorige verkiezingen uit de Staten, maar komt nu terug met vier zetels.