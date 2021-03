Feyenoordfans reageren op oproep Koevermans: 'Alsof hij begrafenis aankondigt'

Het was een melodramatische boodschap met een wanhopige ondertoon waarmee Feyenoords algemeen directeur Mark Koevermans zich vrijdag tot de supporters van zijn club wendde. Omdat het water de Rotterdammers inmiddels tot aan de lippen staat, werd de seizoenkaarthouders van Het Legioen via sociale media gevraagd af te zien van restitutie omdat ze dit seizoen geen toegang tot het stadion hebben gehad.

Bij RTV Rijnmond legde Koevermans de financiële situatie van de club uit. "De situatie is ernstig, zorgelijk en dat komt voor 99 procent door de coronasituatie."

Glimlachen

Bij supporters van Feyenoord is de oproep met de nodige scepsis ontvangen. "Ik moest glimlachen toen ik die beelden zag", aldus Maarten Noppen (69), die al sinds zijn twaalfde in De Kuip komt en sinds 2002 dankzij zijn seizoenkaart al bijna twee decennia plaats neemt op hetzelfde stoeltje. "Het is alsof hij een begrafenis aankondigt. En in feite is dat natuurlijk ook het geval."

De club schreef de voorbije tien jaar zwarte cijfers en had dat volgens Koevermans deze jaargang normaliter ook gedaan. "Bij aanvang van seizoen 2020-2021 hadden we een eigen vermogen van 18 miljoen en 12 miljoen op de bank", zo luidde zijn boodschap. "Ondanks de steun van de supporters, zakelijke en sponsorrelaties staan we een jaar later in het rood. Door corona leiden we een omzetverlies van 900.000 euro per thuiswedstrijd."

Noppen viel vooral over de toon waarop hem gevraagd wordt af te zien van teruggave van de 540 euro, het bedrag dat hij ieder seizoen neertelt om zijn club te zien spelen. Vooralsnog is Noppen niet van zins aan het verzoek te voldoen.

Wel of geen nieuwe seizoenkaart

Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging FSC De Feijenoorder, geeft wel gehoor aan Koevermans' verzoek. "Omwille van mijn club strijk ik mijn hand over het hart. Uiteindelijk wil ik Feyenoord volgend seizoen ook zien voetballen. En dan natuurlijk liefst om de prijzen in plaats van een plek in de middenmoot."