Wekdienst 20/3: Protest tegen bomenkap Amelisweerd • Fieldlab rond dancefestival

Goedemorgen! Op het terrein van Walibi Holland in Biddinghuizen vindt vandaag een proefdancefestival plaats en bij Amelisweerd wordt geprotesteerd tegen het kappen van bomen.

In het zuiden flink wat zon, in het midden van het land toenemende bewolking en in het noorden een veelal grijze dag met later vanmiddag ook af en toe wat regen of motregen. Weinig wind en maximaal 7 of 8 graden.